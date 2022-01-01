Ettevõtete kataloog
Exabeam
Exabeam Palgad

Exabeam palga vahemik varieerub $106,530 kogu kompensatsioonis aastas Infotehnoloog madalamas otsas kuni $452,250 Projektijuht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Exabeam. Viimati uuendatud: 8/11/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $243K
Tootehaldusr
Median $320K
Kliendi edu
$132K

Infotehnoloog
$107K
Turundus
$241K
Toote disainer
$240K
Projektijuht
$452K
Müük
$118K
Tarkvaraarenduse juht
$191K
KKK

The highest paying role reported at Exabeam is Projektijuht at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $452,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Exabeam is $240,293.

