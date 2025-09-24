Ettevõtete kataloog
Juhtimiskonsultant tasu in United States ettevõttes Ernst and Young ulatub $105K year kohta taseme Consultant puhul kuni $264K year kohta taseme Senior Manager puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $175K. Vaata ettevõtte Ernst and Young kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Consultant
$105K
$104K
$0
$700
Senior Consultant
$146K
$144K
$0
$2.7K
Manager
$218K
$209K
$0
$9K
Senior Manager
$264K
$253K
$0
$10.2K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Ernst and Young ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



