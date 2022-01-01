Ettevõtete kataloog
Doximity
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

Doximity Palgad

Doximity palga vahemik varieerub $120,000 kogu kompensatsioonis aastas Turundus madalamas otsas kuni $299,000 Tootehaldusr kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Doximity. Viimati uuendatud: 8/18/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $210K

Täielik tarkvara insener

Turundus
Median $120K
Tootehaldusr
Median $299K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Andmeteadlane
Median $125K
Äri arendus
$124K
Andmeanalüütik
$219K
Toote disainer
$225K
Müük
$225K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Doximity-s kehtivad Aktsia/omakapitali toetused 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (2.08% kuus)

On sul küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja rohkem.

Külasta nüüd!

KKK

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Doximity είναι ο Tootehaldusr με ετήσια συνολική αποζημίωση $299,000. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Doximity είναι $214,550.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Doximity jaoks

Seotud ettevõtted

  • Fitbit
  • Wish
  • SoFi
  • Walmart Global Tech
  • Electronic Arts
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid