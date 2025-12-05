Ettevõtete kataloog
Deque Systems
Deque Systems Infotehnoloog (IT) Palgad

Keskmine Infotehnoloog (IT) kogutasu ettevõttes Deque Systems ulatub $120K kuni $164K year kohta. Vaata ettevõtte Deque Systems kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/5/2025

Keskmine Kogutasu

$130K - $154K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$120K$130K$154K$164K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Deque Systems?

KKK

Kõrgeima palgaga Infotehnoloog (IT) ametikoha palgapakett ettevõttes Deque Systems on aastase kogutasuga $164,450. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Deque Systems Infotehnoloog (IT) ametikoha keskmine aastane kogutasu on $120,120.

Muud ressursid

