Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes Databricks ulatub $255K year kohta taseme L3 puhul kuni $1.26M year kohta taseme L7 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $252K. Vaata ettevõtte Databricks kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L3
$255K
$145K
$89.8K
$20.3K
L4
$413K
$177K
$217K
$18.9K
L5
$635K
$207K
$406K
$22.4K
L6
$825K
$237K
$553K
$35.3K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Databricks ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
