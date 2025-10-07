Full-Stack tarkvarainsener tasu in Canada ettevõttes D2L ulatub CA$71.7K year kohta taseme L1 puhul kuni CA$143K year kohta taseme L4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Canada kogusumma on CA$97.8K. Vaata ettevõtte D2L kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
L1
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
