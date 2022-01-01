Ettevõtete kataloog
Cambium Learning Group
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

Cambium Learning Group Palgad

Cambium Learning Group palga vahemik varieerub $50,250 kogu kompensatsioonis aastas Personaliosakond madalamas otsas kuni $159,120 Tootehaldusr kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Cambium Learning Group. Viimati uuendatud: 8/12/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $146K
Andmeteadlane
$111K
Personaliosakond
$50.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Tootehaldusr
$159K
Tehniline programmijuht
$121K
Tehniline kirjutaja
$63.7K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Kõrgeima palgaga roll Cambium Learning Group on Tootehaldusr at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $159,120. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Cambium Learning Group mediaan aastane kogukompensatsioon on $115,545.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Cambium Learning Group jaoks

Seotud ettevõtted

  • Edmentum
  • UWorld
  • Upkey
  • Cambly
  • Juni Learning
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid