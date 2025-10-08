Full-Stack tarkvarainsener tasu in United States ettevõttes CVS Health ulatub $113K year kohta taseme L1 puhul kuni $153K year kohta taseme L4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $131K. Vaata ettevõtte CVS Health kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
L1
$113K
$107K
$656
$4.8K
L2
$121K
$113K
$0
$7.5K
L3
$153K
$133K
$0
$20K
L4
$153K
$134K
$0
$18.7K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
