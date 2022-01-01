Ettevõtete kataloog
Clear Street
Clear Street Palgad

Clear Street palga vahemik varieerub $112,435 kogu kompensatsioonis aastas Infotehnoloog madalamas otsas kuni $323,339 Tarkvaraarendaja kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Clear Street. Viimati uuendatud: 8/20/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

Backend tarkvara insener

Finantsanalüütik
$284K
Infotehnoloog
$112K

Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsiatüüp
RSU

Clear Street-s kehtivad RSUs 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

KKK

Kõrgeima palgaga roll Clear Street on Tarkvaraarendaja at the L5 level aastase kogukompensatsiooniga $323,339. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Clear Street mediaan aastane kogukompensatsioon on $231,000.

Muud ressursid