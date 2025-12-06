Ettevõtete kataloog
Chainlink Labs
Chainlink Labs Tarkvaraarendaja Palgad

Vaata ettevõtte Chainlink Labs kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Keskmine Kogutasu

$93K - $108K
Argentina
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$82K$93K$108K$119K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

20%

AASTA 1

20%

AASTA 2

20%

AASTA 3

20%

AASTA 4

20%

AASTA 5

Aktsia tüüp
Options

Chainlink Labs ettevõttes kuuluvad Options 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (5.00% kvartaliti)

  • 20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (5.00% kvartaliti)

  • 20% õigused omandatakse 4th-AASTA (5.00% kvartaliti)

  • 20% õigused omandatakse 5th-AASTA (5.00% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Chainlink Labs in Argentina on aastase kogutasuga ARS 155,369,494. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Chainlink Labs Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Argentina on ARS 107,061,332.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chainlink-labs/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.