Keskmine Riistvara Insener kogutasu in Israel ettevõttes Ceragon Networks ulatub ₪299K kuni ₪436K year kohta. Vaata ettevõtte Ceragon Networks kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/4/2025

Keskmine Kogutasu

$102K - $117K
Israel
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$89K$102K$117K$130K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Ceragon Networks?

KKK

Kõrgeima palgaga Riistvara Insener ametikoha palgapakett ettevõttes Ceragon Networks in Israel on aastase kogutasuga ₪436,208. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ceragon Networks Riistvara Insener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Israel on ₪299,431.

Muud ressursid

