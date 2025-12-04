Ettevõtete kataloog
Centre for Development of Advanced Computing
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
Keskmine Infotehnoloog (IT) kogutasu ettevõttes Centre for Development of Advanced Computing ulatub ₹529K kuni ₹722K year kohta. Vaata ettevõtte Centre for Development of Advanced Computing kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/4/2025

Keskmine Kogutasu

$6.4K - $7.8K
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$6K$6.4K$7.8K$8.2K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Centre for Development of Advanced Computing?

Kõrgeima palgaga Infotehnoloog (IT) ametikoha palgapakett ettevõttes Centre for Development of Advanced Computing on aastase kogutasuga ₹722,059. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Centre for Development of Advanced Computing Infotehnoloog (IT) ametikoha keskmine aastane kogutasu on ₹529,095.

