Ettevõtete kataloog
CEMEX
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

CEMEX Palgad

CEMEX palk ulatub $20,031 kogutasus aastas Andmeteadlane ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $47,179 Projektijuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest CEMEX. Viimati uuendatud: 9/10/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Ehitusinsener
$21.8K
Andmeteadlane
$20K
Projektijuht
$47.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Tarkvaraarendaja
$38.4K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes CEMEX on Projektijuht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $47,179. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte CEMEX keskmine aastane kogutasu on $30,112.

Esiletõstetud töökohad

    CEMEX jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Wistron
  • Steris
  • Crane Co
  • Sprinklr
  • HireRight
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid