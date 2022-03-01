Ettevõtete kataloog
Celigo
Celigo Palgad

Celigo palk ulatub $22,783 kogutasus aastas Turundusoperatsioonid ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $207,000 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Celigo. Viimati uuendatud: 9/10/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $29.5K

Backend tarkvarainsener

Tootejuht
Median $207K
Äri Arendus
$73.6K

Kliendi Edu
$98.3K
Juhtimiskonsultant
$122K
Turundus
$201K
Turundusoperatsioonid
$22.8K
Toote Disainer
$62.1K
Lahenduste Arhitekt
$59.3K
Tehnilise Programmi Juht
$98K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Celigo on Tootejuht aastase kogutasuga $207,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Celigo keskmine aastane kogutasu on $85,815.

Muud ressursid