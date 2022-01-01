ByteDance palk ulatub $16,519 kogutasus aastas Raamatupidaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $1,207,230 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest ByteDance. Viimati uuendatud: 11/21/2025
iOS insener
Mobiili tarkvarainsener
Frontend tarkvarainsener
Masinõppe insener
Backend tarkvarainsener
Full-Stack tarkvarainsener
Võrguinsener
Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener
Andmeinsener
Tootmise tarkvarainsener
Turva tarkvarainsener
Saidi usaldusväärsuse insener
Virtuaalreaalsuse tarkvarainsener
Arendajate eestseisja
Teadur
What do Product Managers even do?
Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.
20%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
30%
AASTA 4
ByteDance ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
30% õigused omandatakse 4th-AASTA (7.50% kvartaliti)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
35%
AASTA 4
ByteDance ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
15% õigused omandatakse 1st-AASTA (15.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)
35% õigused omandatakse 4th-AASTA (35.00% aastas)
12 month cliff and vests quarterly.
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
ByteDance ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
12 month cliff and vests quarterly.
Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bytedance/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.