ByteDance Palgad

ByteDance palk ulatub $16,519 kogutasus aastas Raamatupidaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $1,207,230 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest ByteDance. Viimati uuendatud: 11/21/2025

ByteDance logo
Tarkvaraarendaja
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

iOS insener

Mobiili tarkvarainsener

Frontend tarkvarainsener

Masinõppe insener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Võrguinsener

Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener

Andmeinsener

Tootmise tarkvarainsener

Turva tarkvarainsener

Saidi usaldusväärsuse insener

Virtuaalreaalsuse tarkvarainsener

Arendajate eestseisja

Teadur

Toote Juht
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Turundus
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Toote turunduse juht

Andmeteadlane
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Toote Disainer
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

UX disainer

UI disainer

Müük
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Kontojuht

Kontohaldur

Värbaja
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Kandidaatide otsija

Juhtpositsioonide värbaja

Tehnilise personali värbaja

Programmi Juht
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Tarkvaraarenduse Juht
3-1 $584K
3-2 $794K
Tehnilise Programmi Juht
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Personaliosakond
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Küberturbe Analüütik
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Ärianalüütik
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Andmeanalüütik
1-2 $125K
2-1 $163K
Projekti Juht
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Ärioperatsioonide Juht
2-1 $167K
2-2 $208K
Ärioperatsioonid
Median $235K
Ärendus
Median $165K
Usaldus ja Turvalisus
Median $118K
UX Uurija
2-2 $237K
3-1 $296K
Andmeteaduse Juht
Median $409K
Partnerluse Juht
Median $205K
Finantsanalüütik
Median $150K
Riistvara Insener
Median $350K
Õigusosakond
Median $127K

Õigusnõustaja

Juhtimiskonsultant
Median $200K
Turundusoperatsioonid
Median $89.9K
Infotehnoloog (IT)
Median $74.1K
Tulu Operatsioonid
Median $120K
Lahenduste Arhitekt
Median $278K

Andmete arhitekt

Pilve turva arhitekt

Raamatupidaja
$16.5K

Tehniline raamatupidaja

Administratiivassistent
$49.8K
Personalijuht
$247K
Kopikirjutaja
$63.3K
Ettevõtte Arendus
$233K
Klienditeenindus
$50.5K
Kliendi Edu
$73.8K
Graafika Disainer
$48.3K
Mehaanika Insener
$286K
Optika Insener
$387K
Toote Disaini Juht
$385K
Regulatiivküsimused
$108K
Müügi Insener
$65.3K
Tehnilise Kirjutaja
$129K
Koguhüvitised
$304K
Riskikapitalist
$91.9K
Õiguste omandamise graafik

20%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

30%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

ByteDance ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 30% õigused omandatakse 4th-AASTA (7.50% kvartaliti)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

35%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

ByteDance ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 15% õigused omandatakse 1st-AASTA (15.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 35% õigused omandatakse 4th-AASTA (35.00% aastas)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

ByteDance ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

12 month cliff and vests quarterly.

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes ByteDance on Tarkvaraarendaja at the 4-1 level aastase kogutasuga $1,207,230. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ByteDance keskmine aastane kogutasu on $209,525.

