Ettevõtete kataloog
Bill & Melinda Gates Foundation
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Bill & Melinda Gates Foundation Palgad

Bill & Melinda Gates Foundation palk ulatub $184,075 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $241,200 Andmeteadlane ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Bill & Melinda Gates Foundation. Viimati uuendatud: 10/10/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Programmijuht
Median $208K
Andmeteadlane
$241K
Toote Disainer
$230K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Tarkvaraarendaja
$184K

Teadur

Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Jukumu linalolipa zaidi lililoripotiwa katika Bill & Melinda Gates Foundation ni Andmeteadlane at the Common Range Average level na ujira wa jumla wa kila mwaka wa $241,200. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Bill & Melinda Gates Foundation ni $218,750.

Esiletõstetud töökohad

    Bill & Melinda Gates Foundation jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Amazon
  • Coinbase
  • Uber
  • Netflix
  • Airbnb
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid