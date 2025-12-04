Ettevõtete kataloog
Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in Canada kogusumma ettevõttes BenchSci on CA$196K year kohta. Vaata ettevõtte BenchSci kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/4/2025

Mediaan pakk
company icon
BenchSci
Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Kokku aastas
$142K
Tase
L6
Põhipalk
$142K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
0-1 Aastat
Aastat kogemust
5-10 Aastat
Viimased Palgaandmed
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

BenchSci ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes BenchSci in Canada on aastase kogutasuga CA$255,098. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte BenchSci Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$182,171.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/benchsci/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.