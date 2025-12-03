Ettevõtete kataloog
Bell Flight
Bell Flight Lahenduste Arhitekt Palgad

Keskmine Lahenduste Arhitekt kogutasu in Canada ettevõttes Bell Flight ulatub CA$118K kuni CA$165K year kohta. Vaata ettevõtte Bell Flight kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Keskmine Kogutasu

$92.2K - $107K
Canada
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$85.2K$92.2K$107K$119K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Bell Flight?

KKK

Kõrgeima palgaga Lahenduste Arhitekt ametikoha palgapakett ettevõttes Bell Flight in Canada on aastase kogutasuga CA$164,906. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Bell Flight Lahenduste Arhitekt ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$117,790.

