Babbel Palgad

Babbel palk ulatub $63,584 kogutasus aastas Andmeanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $114,637 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Babbel. Viimati uuendatud: 10/16/2025

Tarkvaraarendaja
Median $87.9K

Frontend tarkvarainsener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Tarkvaraarenduse Juht
Median $115K
Ärianalüütik
$93.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Andmeanalüütik
$63.6K
Inimressursid
$83.9K
Turundus
$70.7K
Toote Disainer
$68.4K
Tootejuht
$75.8K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Babbel on Tarkvaraarenduse Juht aastase kogutasuga $114,637. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Babbel keskmine aastane kogutasu on $79,850.

