Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes Autodesk ulatub $138K year kohta taseme Grade 8 puhul kuni $430K year kohta taseme Grade 15 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $166K. Vaata ettevõtte Autodesk kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/23/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer 1
$138K
$120K
$12.3K
$5.9K
Software Engineer 2
$160K
$132K
$18.4K
$9.2K
Software Engineer 3
$160K
$147K
$10.2K
$2.8K
Senior Software Engineer 1
$183K
$141K
$35.8K
$5.8K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
33.3%
AASTA 1
33.3%
AASTA 2
33.3%
AASTA 3
Autodesk ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)
