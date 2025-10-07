Ettevõtete kataloog
Full-Stack tarkvarainsener tasu in United Kingdom ettevõttes Arm ulatub £43.3K year kohta taseme Grade 2 puhul kuni £178K year kohta taseme Grade 6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United Kingdom kogusumma on £131K. Vaata ettevõtte Arm kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025

Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Grade 2
Graduate Engineer(Algajate Tase)
£43.3K
£36.7K
£4.7K
£1.9K
Grade 3
Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
Senior Engineer
£120K
£74.1K
£41.1K
£4.7K
Grade 5
Staff Engineer
£146K
£86.6K
£55.9K
£3.9K
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Arm ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Kõrgeima palgaga Full-Stack tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Arm in United Kingdom on aastase kogutasuga £242,491. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Arm Full-Stack tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in United Kingdom on £124,843.

