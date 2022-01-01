Ettevõtete kataloog
Intel
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Intel Palgad

Intel palk ulatub $36,403 kogutasus aastas Värbaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $818,056 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Intel. Viimati uuendatud: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Tarkvaraarendaja
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Masinõppe insener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Võrguinsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Andmeinsener

Tootmise tarkvarainsener

Turvalisuse tarkvarainsener

DevOps insener

Saidi töökindluse insener

Krüptoinsener

Süsteemiinsener

Videomängude tarkvarainsener

Teadur

AI uurija

AI insener

Embedded Systems Software Engineer

Riistvarainsener
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Tootejuht
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Andmeteadlane
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Tehnilise Programmi Juht
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Tehniliste projektide juht

Tarkvaraarenduse Juht
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Mehaanikinsener
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Lahenduste Arhitekt
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Turundus
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Tooteturunduse juht

Toote Disainer
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Finantsanalüütik
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Programmijuht
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Keemiainsener
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Elektriinsener
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Ärianalüütik
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Inimressursid
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Materjaliteaduse Insener
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Müük
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Välisteenuse müügijuht

Kliendimanager

Äri Arendus
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Ärioperatsioonid
Median $151K
Ärioperatsioonide Juht
Median $201K
Andmeteaduse Juht
Median $262K
Optikainsener
Median $239K
Toote Disaini Juht
Median $290K
Projektijuht
Median $57.8K
Raamatupidaja
Median $137K

Technical Accountant

Administratiivassistent
Median $95.2K
Graafiline Disainer
Median $235K
Müügiinsener
Median $201K
Õiguslik
Median $300K
Staabiülem
$220K
Ehitusinsener
$231K

Construction Engineer

Kontrollisüsteemide Insener
$230K
Klienditeenindus
$103K
Andmeanalüütik
$71.7K
rajatiste Haldur
$118K
Moedisainer
$76.4K
Tööstuslikku Disainer
$156K
Juhtimiskonsultant
$120K
MEP Insener
$180K
Prompt Engineer
$469K
Värbaja
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Tehniline Kirjutaja
$44.2K
UX Uurija
$37.7K
Riskikapitalist
$166K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Intel ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Intel ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Intel on Tarkvaraarendaja at the Fellow level aastase kogutasuga $818,056. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Intel keskmine aastane kogutasu on $188,939.

Esiletõstetud töökohad

    Intel jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • CDW
  • Western Digital
  • Xilinx
  • Marvell
  • OmniVision Technologies
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid