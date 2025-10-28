Ettevõtete kataloog
Apple
  Palgad
  Tarkvaraarenduse Juht

  Kõik Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Apple Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Tarkvaraarenduse Juht tasu in United States ettevõttes Apple ulatub $379K year kohta taseme M1 puhul kuni $1.42M year kohta taseme D1 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $541K. Vaata ettevõtte Apple kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025

Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
M1
Manager 1
$379K
$219K
$134K
$26.7K
M2
Manager 2
$552K
$271K
$236K
$44.5K
M3
Senior Manager
$800K
$309K
$420K
$70.9K
D1
Director
$1.42M
$354K
$901K
$163K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Apple ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (12.50% poolaastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (12.50% poolaastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (12.50% poolaastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (12.50% poolaastas)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Apple ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Apple in United States on aastase kogutasuga $1,417,600. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Apple Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $567,000.

