Anthropic Palgad

Anthropic palga vahemik varieerub $311,933 kogu kompensatsioonis aastas Turundus madalamas otsas kuni $642,600 Äri operatsioonid kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Anthropic. Viimati uuendatud: 8/21/2025

Tarkvaraarendaja
Senior Software Engineer $526K
Lead Software Engineer $635K
Äri operatsioonid
$643K
Infotehnoloog
$322K

Turundus
$312K
Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Anthropic-s kehtivad Aktsia/omakapitali toetused 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (2.08% kuus)

KKK

Kõrgeima palgaga roll Anthropic on Äri operatsioonid at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $642,600. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Anthropic mediaan aastane kogukompensatsioon on $525,821.

