Tarkvaraarendaja tasu in Italy ettevõttes ALTEN ulatub €26.8K year kohta taseme Software Engineer I puhul kuni €35.7K year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Italy kogusumma on €29.6K. Vaata ettevõtte ALTEN kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer I
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
