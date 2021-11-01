Ettevõtete kataloog
Align Technology
Align Technology Palgad

Align Technology palk ulatub $8,645 kogutasus aastas Graafiline Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $257,280 Infotehnoloog (IT) ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Align Technology. Viimati uuendatud: 8/31/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
L6 $147K
L7 $150K

Backend tarkvarainsener

Mehaanikinsener
Median $155K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Ärianalüütik
Median $120K
Tootejuht
Median $203K
Andmeteadlane
Median $143K
Biomeditsiiniinsener
$79.6K
Andmeanalüütik
$184K
Finantsanalüütik
$231K
Graafiline Disainer
$8.6K
Infotehnoloog (IT)
$257K
Õiguslik
$124K
Juhtimiskonsultant
$142K
Turundus
$61.2K
Projektijuht
$256K
Küberturvalisuse Analüütik
$101K
UX Uurija
$126K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Align Technology on Infotehnoloog (IT) at the Common Range Average level aastase kogutasuga $257,280. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Align Technology keskmine aastane kogutasu on $145,111.

