Alight Solutions Palgad

Alight Solutions palga vahemik varieerub $31,286 kogu kompensatsioonis aastas Personaliosakond madalamas otsas kuni $221,100 Tulu operatsioonid kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Alight Solutions. Viimati uuendatud: 8/23/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $124K
Juhtimiskonsultant
Median $103K
Äri operatsioonide juht
$211K

Klienditeenindus
$39.2K
Andmeanalüütik
$173K
Finantsanalüütik
$142K
Personaliosakond
$31.3K
Turunduse operatsioonid
$117K
Tootehaldusr
$93.5K
Projektijuht
$84.6K
Värbaja
$67.7K
Tulu operatsioonid
$221K
Tarkvaraarenduse juht
$188K
Lahendusarhitekt
$199K
Tehniline programmijuht
$216K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Kõrgeima palgaga roll Alight Solutions on Tulu operatsioonid at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $221,100. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Alight Solutions mediaan aastane kogukompensatsioon on $123,500.

