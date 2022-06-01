Ettevõtete kataloog
Accion Labs
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

Accion Labs Palgad

Accion Labs palga vahemik varieerub $6,474 kogu kompensatsioonis aastas Värbaja madalamas otsas kuni $388,050 Lahendusarhitekt kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Accion Labs. Viimati uuendatud: 8/15/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $17.7K
Andmeteadlane
$18.3K
Tootehaldusr
$28.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Värbaja
$6.5K
Müük
$244K
Lahendusarhitekt
$388K
Tehniline programmijuht
$35.5K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Kõrgeima palgaga roll Accion Labs on Lahendusarhitekt at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $388,050. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Accion Labs mediaan aastane kogukompensatsioon on $28,720.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Accion Labs jaoks

Seotud ettevõtted

  • CSS
  • Citadel
  • Jane Street
  • MOSAIC Technologies Group
  • TPG
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid