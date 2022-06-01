Directorio de Empresas
Zoetis
Zoetis Salarios

El salario de Zoetis oscila desde $92,460 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el rango bajo hasta $223,934 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zoetis. Última actualización: 11/15/2025

Científico de Datos
Median $162K
Ingeniero de Software
Median $141K
Analista de Negocios
$92.5K

Gerente de Ciencia de Datos
$136K
Operaciones de Marketing
$198K
Diseñador de Producto
$121K
Gerente de Producto
$104K
Gerente de Proyecto
$121K
Ventas
$101K
Gerente de Ingeniería de Software
$224K
Gerente de Programa Técnico
$141K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Zoetis es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $223,934. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Zoetis es $135,675.

