League Salarios

El rango de salarios de League va de $68,665 en compensación total por año para un Desarrollo de Negocios en el extremo inferior a $150,750 para un Analista de Ciberseguridad en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de League. Última actualización: 8/12/2025

$160K

Ingeniero de Software
E3 $80.8K
E4 $147K
E5 $146K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Producto
Median $120K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $150K

Desarrollo de Negocios
$68.7K
Redactor Publicitario
$70.9K
Legal
$144K
Diseñador de Producto
$116K
Analista de Ciberseguridad
$151K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en League es Analista de Ciberseguridad at the Common Range Average level con una compensación total anual de $150,750. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en League es $132,102.

Otros Recursos