Verkada
Verkada Tecnólogo de la Información (TI) Salarios

Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Verkada. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

£44.9K - £51.1K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£39.6K£44.9K£51.1K£56.3K
Rango Común
Rango Posible

£121K

Cronograma de Derechos Adquiridos

10%

AÑO 1

20%

AÑO 2

30%

AÑO 3

40%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Verkada, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 10% se adquieren en el 1st-AÑO (10.00% anual)

  • 20% se adquieren en el 2nd-AÑO (1.67% mensual)

  • 30% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)

  • 40% se adquieren en el 4th-AÑO (3.33% mensual)

15%

AÑO 1

25%

AÑO 2

30%

AÑO 3

30%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Verkada, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 15% se adquieren en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 30% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.50% mensual)

  • 30% se adquieren en el 4th-AÑO (2.50% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Tecnólogo de la Información (TI) en Verkada tiene una compensación total anual de £56,336. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Verkada para el puesto de Tecnólogo de la Información (TI) es £39,626.

