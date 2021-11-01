Directorio de Empresas
Chainalysis
Chainalysis Salarios

El rango de salarios de Chainalysis va de $143,068 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior a $310,896 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Chainalysis. Última actualización: 8/17/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $160K
Gerente de Producto
Median $211K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $290K

Asistente Administrativo
$286K
Científico de Datos
$162K
Recursos Humanos
$279K
Marketing
$178K
Diseñador de Producto
$143K
Reclutador
$162K
Ventas
$311K
Arquitecto de Soluciones
$199K

Arquitecto de Datos

Calendario de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Chainalysis, Concesiones de acciones/participaciones están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Chainalysis is Ventas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $310,896. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chainalysis is $199,000.

Otros Recursos