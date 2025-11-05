Directorio de Empresas
Tide
Tide Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in India en Tide totaliza ₹3.44M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tide. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
Tide
Analytics Engineer 3
Hyderabad, TS, India
Total por año
₹3.44M
Nivel
L3
Base
₹3.38M
Stock (/yr)
₹55.2K
Bono
₹0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
8 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Tide?
+₹5.02M
+₹7.71M
+₹1.73M
+₹3.03M
+₹1.91M
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tide, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Tide in India tiene una compensación total anual de ₹4,852,399. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tide para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹3,388,029.

Otros Recursos