Coinbase Salarios

El salario de Coinbase oscila desde $69,345 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el rango bajo hasta $1,186,000 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Coinbase . Última actualización: 9/5/2025