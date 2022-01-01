Coinbase Salarios

El salario de Coinbase oscila desde $69,345 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el rango bajo hasta $1,186,000 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Coinbase. Última actualización: 9/5/2025
100%
AÑO 1
En Coinbase, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 1 años:
100% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% trimestral)
Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Coinbase, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
