thredUP Salarios

El salario de thredUP oscila desde $91,728 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el rango bajo hasta $226,000 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de thredUP . Última actualización: 11/16/2025