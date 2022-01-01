Under Armour Salarios

El salario de Under Armour oscila desde $32,401 en compensación total por año para un Ventas en el rango bajo hasta $284,415 para un Diseñador de Moda en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Under Armour . Última actualización: 9/21/2025