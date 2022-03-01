Tencent Holdings Salarios

El rango de salarios de Tencent Holdings va de $43,084 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el extremo inferior a $666,650 para un Tecnólogo de Información (TI) en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Tencent Holdings . Última actualización: 8/16/2025