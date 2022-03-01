Directorio de Empresas
Tencent Holdings
Tencent Holdings Salarios

El rango de salarios de Tencent Holdings va de $43,084 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el extremo inferior a $666,650 para un Tecnólogo de Información (TI) en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Tencent Holdings. Última actualización: 8/16/2025

$160K

Analista de Negocios
$43.1K
Desarrollo de Negocios
$108K
Científico de Datos
$63.5K

Tecnólogo de Información (TI)
$667K
Legal
$301K
Gerente de Socios
$158K
Gerente de Producto
$55.9K
Ingeniero de Software
$102K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Tencent Holdings es Tecnólogo de Información (TI) at the Common Range Average level con una compensación total anual de $666,650. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Tencent Holdings es $104,824.

