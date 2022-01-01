Directorio de Empresas
Airtel India
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Airtel India Salarios

El salario de Airtel India oscila desde $3,631 en compensación total por año para un Operaciones de Marketing en el rango bajo hasta $113,207 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Airtel India. Última actualización: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
Software Engineer $13.6K
Senior Software Engineer $23.4K
Lead Software Engineer $40.6K
Senior Lead Software Engineer $51.9K

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Gerente de Producto
Median $42K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $113K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Científico de Datos
Median $36.8K
Analista de Negocios
Median $21.3K
Desarrollo de Negocios
$45.5K
Analista de Datos
$35.2K
Analista Financiero
$7.5K
Recursos Humanos
$16.4K
Tecnólogo de la Información (TI)
$4.4K
Marketing
$56.1K
Operaciones de Marketing
$3.6K
Diseñador de Producto
Median $29K
Gerente de Diseño de Producto
$67.8K
Gerente de Proyecto
$34.2K
Ventas
$14.7K
Analista de Ciberseguridad
$12K
Arquitecto de Soluciones
$49.4K

Arquitecto de Datos

Compensación Total
$25.9K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Airtel India es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $113,207. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Airtel India es $31,578.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Airtel India

Empresas Relacionadas

  • Vodafone
  • BT
  • Safaricom
  • MTS
  • Sprint
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos