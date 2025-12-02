Directorio de Empresas
Teladoc Health
Teladoc Health Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ventas in United States en Teladoc Health oscila desde $245K hasta $342K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Teladoc Health. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$266K - $322K
United States
Rango Común
Rango Posible
$245K$266K$322K$342K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Teladoc Health, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33% se adquieren en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ventas en Teladoc Health in United States tiene una compensación total anual de $342,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Teladoc Health para el puesto de Ventas in United States es $244,850.

