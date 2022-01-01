Teladoc Health Salarios

El salario de Teladoc Health oscila desde $49,670 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el rango bajo hasta $305,000 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Teladoc Health. Última actualización: 9/1/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
33%
AÑO 1
33%
AÑO 2
33%
AÑO 3
En Teladoc Health, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:
33% se adquieren en el 1st-AÑO (33.00% anual)
33% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.00% anual)
33% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.00% anual)
