Stats Perform Salarios

El salario de Stats Perform oscila desde $34,667 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el rango bajo hasta $135,675 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Stats Perform. Última actualización: 9/9/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $54.6K
Tecnólogo de la Información (TI)
$34.7K
Gerente de Producto
$136K

Preguntas Frecuentes

