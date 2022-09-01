Stats Perform Salarios

El salario de Stats Perform oscila desde $34,667 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el rango bajo hasta $135,675 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Stats Perform . Última actualización: 9/9/2025