Shopify Salarios

El salario de Shopify oscila desde $40,655 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el rango bajo hasta $367,054 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Shopify . Última actualización: 9/19/2025