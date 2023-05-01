ShiftKey Salarios

El salario de ShiftKey oscila desde $73,975 en compensación total por año para un Cybersecurity Analyst en el rango bajo hasta $176,000 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ShiftKey . Última actualización: 10/25/2025