Dropbox Salarios

El salario de Dropbox oscila desde $85,576 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el rango bajo hasta $884,238 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Dropbox . Última actualización: 9/10/2025