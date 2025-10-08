Directorio de Empresas
Dropbox
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Datos

Dropbox Ingeniero de Datos Salarios

La compensación de Ingeniero de Datos in United States en Dropbox oscila desde $165K por year para IC1 hasta $272K por year para IC3. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $260K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dropbox. Última actualización: 10/8/2025

Promedio Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
IC1
Software Engineer (SWE)(Nivel de Entrada)
$165K
$135K
$20.8K
$10.1K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$272K
$177K
$69.4K
$25.9K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 3 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Dropbox, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Datos en Dropbox in United States tiene una compensación total anual de $320,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Dropbox para el puesto de Ingeniero de Datos in United States es $242,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Dropbox

Empresas Relacionadas

  • Roku
  • Telenav
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Pinterest
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos