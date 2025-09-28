Directorio de Empresas
Rebellion Defense
Rebellion Defense Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Rebellion Defense totaliza $150K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Rebellion Defense. Última actualización: 9/28/2025

Paquete Mediano
company icon
Rebellion Defense
Software Engineer
Washington, DC
Total por año
$150K
Nivel
E2
Base
$150K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Rebellion Defense?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Rebellion Defense in United States sits at a yearly total compensation of $385,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rebellion Defense for the Ingeniero de Software role in United States is $175,000.

Otros Recursos