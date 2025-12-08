Directorio de Empresas
MindTickle
MindTickle Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in India en MindTickle oscila desde ₹4.12M por year para Software Engineer 2 hasta ₹7.07M por year para Software Engineer 3. El paquete de compensación in India mediano por year totaliza ₹4.55M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de MindTickle. Última actualización: 12/8/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer 1
(Nivel de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$46.9K
$43.7K
$569
$2.7K
Software Engineer 3
$80.4K
$70.2K
$3.4K
$6.8K
Engineering Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En MindTickle, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en MindTickle in India tiene una compensación total anual de ₹8,189,557. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en MindTickle para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹4,123,825.

