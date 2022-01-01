MindTickle Salarios

Directorio de Empresas
El salario de MindTickle oscila desde $14,439 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el rango bajo hasta $153,628 para un Redactor Publicitario en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de MindTickle. Última actualización: 11/27/2025

Ingeniero de Software
Median $46.9K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $79.1K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Redactor Publicitario
$154K
Éxito del Cliente
$86.6K
Analista de Datos
$29.8K
Recursos Humanos
$31.6K
Tecnólogo de la Información (TI)
$14.4K
Diseñador de Producto
$25.1K
Gerente de Programa
$65.7K
Gerente de Proyecto
$89.4K
Operaciones de Ingresos
$16.3K
Ventas
$105K
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En MindTickle, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en MindTickle es Redactor Publicitario at the Common Range Average level con una compensación total anual de $153,628. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en MindTickle es $65,737.

Otros Recursos

