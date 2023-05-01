Mindbox Salarios

El rango de salarios de Mindbox va de $13,162 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $67,781 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Mindbox . Última actualización: 8/7/2025