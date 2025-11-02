Directorio de Empresas
Mercari
Mercari Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in Japan en Mercari totaliza ¥32.71M por year para MG6. El paquete de compensación in Japan mediano por year totaliza ¥16.36M.

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
MG 5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
MG7
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG8
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Mercari, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (8.32% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Mercari in Japan tiene una compensación total anual de ¥35,846,073. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Mercari para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Japan es ¥17,718,322.

